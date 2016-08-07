Р.Эрдоган одобрил идею введения смертной казни

Также Р. Эрдоган добавил, что он готов подписать соответствующий закон, если парламент страны одобрит его.

Ранее сообщалось, что в Турции могут провести референдум за введение смертной казни.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников попыталась сделать военный переворот. Власти Турции заявили, что путч был подавлен. В результате попытки госпереворота погибли 246 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.