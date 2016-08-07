Р.Эрдоган одобрил идею введения смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он одобряет идею введения смертной казни для участников попытки военного переворота, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Также Р. Эрдоган добавил, что он готов подписать соответствующий закон, если парламент страны одобрит его.
Ранее сообщалось, что в Турции могут провести референдум за введение смертной казни.
Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников попыталась сделать военный переворот. Власти Турции заявили, что путч был подавлен. В результате попытки госпереворота погибли 246 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.