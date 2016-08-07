Р.Ердоган схвалив ідею введення смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він схвалює ідею введення смертної кари для учасників спроби військового перевороту, передає УНН з посиланням на Reuters.
Також Р.Ердоган додав, що він готовий підписати відповідний закон, якщо парламент країни схвалить його.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині можуть провести референдум за введення смертної кари.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня в Туреччині група заколотників спробувала військового перевороту. Влада Туреччини заявила, що путч був пригнічений. У результаті спроби держперевороту загинули 246 осіб, понад 2 тис. осіб отримали поранення.