Р.Эрдоган провел экстренное заседание после взрывов в аэропорту Стамбула

Как отмечается, в заседании приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым, а также глава вооруженных сил страны.

Встреча проходила в президентском дворце.

Как сообщал УНН, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".



Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.



Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.

Напомним, в столице Турции Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва .

Также, по информации министра юстиции Турции Бекира Боздаг, у входа на станцию ​​метро у международного аэропорта в Стамбуле тоже произошел взрыв .

Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.

Напомним, власти Турции сообщила, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали. Среди пострадавших есть украинец .