Р.Эрдоган провел экстренное заседание после взрывов в аэропорту Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание в связи со взрывами, которые произошли в аэропорту Стамбула, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, в заседании приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым, а также глава вооруженных сил страны.
Встреча проходила в президентском дворце.
Как сообщал УНН, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".
Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.
Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.
Напомним, в столице Турции Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва .
Также, по информации министра юстиции Турции Бекира Боздаг, у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле тоже произошел взрыв .
Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.
Напомним, власти Турции сообщила, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали. Среди пострадавших есть украинец .