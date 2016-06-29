Р.Ердоган провів екстрене засідання після вибухів в аеропорту Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів екстрене засідання у зв’язку з вибухами, що відбулися в аеропорту Стамбула, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як наголошується, в засіданні взяли участь прем’єр-міністр Біна Йилдирим, а також глава збройних сил країни.
Зустріч проходила в президентському палаці.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”.
Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.
Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.
Нагадаємо, у столиці Туреччини Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи.
Також, за інформацією міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі теж стався вибух.
Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали. Серед постраждалих є українець.