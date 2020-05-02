Queen и Ламберт выпустили новую версию You Are The Champions с Киевом на видео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Британская рок-группа Queen и певец Ламберт перезаписали хит You Are The Champions во время карантина и посвятили его медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Видео с песней обнародовано на официальном YouTube-канале группы. Оно было записано на смартфонах в студиях Лондона и Лос-Анджелеса.
Примечательно, что в начале клипа можно увидеть Майдан Незалежности в Киеве, снятый с высоты.
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