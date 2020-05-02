Queen и Ламберт выпустили новую версию You Are The Champions с Киевом на видео

Видео с песней обнародовано на официальном YouTube-канале группы. Оно было записано на смартфонах в студиях Лондона и Лос-Анджелеса.

Примечательно, что в начале клипа можно увидеть Майдан Незалежности в Киеве, снятый с высоты.

Напомним, кто из мировых знаменитостей заболел COVID-19.