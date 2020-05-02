Queen і Ламберт випустили нову версію You Are The Champions з Києвом на відео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Британська рок-група Queen і співак Ламберт перезаписали хіт You Are The Champions під час карантину і присвятили його медикам, які борються з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Відео з піснею уже оприлюднено на офіційному YouTube-каналі групи. Воно було записано на смартфонах в студіях Лондона і Лос-Анджелеса.
Примітно, що на початку кліпу можна побачити Майдан Незалежності в Києві, знятий з висоти.
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