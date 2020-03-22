Зіркові хвороби: хто зі світових знаменитостей захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Коронавірус дуже швидко почав поширюватися світом, так, на COVID-19 захворіли знамениті актори політики та спортсмени. УНН зробив підбірку знаменитостей, яким не вдалося вберегтися від зараження на коронавірус.
Так, на коронавірус у Бразилії захворіли міністр енергетики Бенту Албукерке, керівник пресслужби президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, а також голова сенату Бразилії Даві Алколумбре.
На коронавірус також захворів актор відомого серіалу "Гра престолів" Христофер Хівью. Як зазначив актор, в нього легкі симптоми хвороби і він з родиною перебуває в самоізоляції.
Окрім того, стало відомо, що на коронавірус захворів всесвітньовідомий баскетболіст Кевін Дюрант.
Також на коронавірус захворів головний тренер лондонського футбольного клубу "Арсенал" Мікель Артета. На ізоляцію разом з ним відправилася вся команда, яка мала з ним контакт.
Також перебувають на карантині через зараження коронавірусом відомий американський актор Том Хенкс зі своєю дружиною. Пізніше подружжя повідомило, що побороли хворобу, проте перебуватимуть на ізоляції.
Захворіла на коронавірус і дружина прем'єр-міністра Канади Софі Трюдо. Вона перебуває на карантині разом зі своїм чоловіком, у якого симтомів хвороби не виявлено.
Також на COVID-19 захворів центральний захисник італійського “Ювентуса” Даніеле Ругані.
Окрім того, на коронавірус захворів князь Монако Альбер.
Також повідомив про свою хворобу 19-річний футболіст "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі, проте, хлопець вже її здолав.
Окрім того, захворіла на коронавірус і американська акторка Рейчел Меттьюз, яка перебуває в ізоляції.
Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency