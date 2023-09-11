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песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду как индивидуальным спортсменам

песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду как индивидуальным спортсменам

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН Пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков заявил, что россии надо участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве индивидуальных спортсменов, передает УНН.

Цитата

"Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо участвовать таким образом. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений. Спорт высших достижений - это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно", - сказал песков.

Дополнение

МОК направил приглашение в рф и беларусь, чтобы они принимали участие в Олимпийских играх. Окончательного решения МОК не принял. Ожидается, что оно будет в октябре. На Ассамблее МОК в Индии, заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Международный олимпийский комитет  лишил Великобританию права на проведение квалификационных турниров по новым олимпийским видам спорта на Олимпиаду-2024. Причина - позиция британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского флага не может быть на Олимпийских играх в Париже, поскольку россии нет места в то время, когда она совершает военные преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харлан решением МОК квалифицирована к участию в Олимпиаде - Гутцайт

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