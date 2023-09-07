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На Олімпіаді в Парижі не може бути російського прапора - Макрон

На Олімпіаді в Парижі не може бути російського прапора - Макрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського прапора не може бути на Олімпійських іграх у Парижі, оскільки росії немає місця в той час, коли вона скоює воєнні злочини. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMC Sport.

Цитата

"Очевидно, що на Паризьких іграх не може бути російського прапора, я вважаю, що є консенсус. росії як країні немає місця в той час, коли вона здійснює воєнні злочини", - сказав Макрон в інтерв'ю L'Equipe.

Деталі

Міжнародний олімпійський комітет розробив формулу, згідно з якою участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 буде можлива в нейтральному статусі за умови, якщо вони не підтримують війну рф проти України і не пов'язані з військовими своїх країн.

"Справжнє питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, полягає в тому, яке місце надати цим російським спортсменам, які іноді готувалися все життя, а також можуть стати жертвами цього режиму", - зазначив Макрон.

Він додав, що важливо розрізняти спортсменів, які фактично є співучасниками дій російської влади, і тих, хто "став жертвою режиму". Тому Макрон вважає, що МОК має ухвалити справедливе і зрозуміле українцям рішення.

Доповнення

19 липня МОК позбавив Велику Британію права на проведення кваліфікаційних турнірів із нових олімпійських видів спорту на Олімпіаду-2024. Причина - позиція британського уряду щодо російських і білоруських спортсменів.

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