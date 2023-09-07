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На Олимпиаде в Париже не может быть российского флага - Макрон

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского флага не может быть на Олимпийских играх в Париже, поскольку россии нет места в то время, когда она совершает военные преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMC Sport.

Цитата

"Очевидно, что на Парижских играх не может быть российского флага, я считаю, что есть консенсус. россии как стране нет места в то время, когда она совершает военные преступления", - сказал Макрон в интервью L'Equipe.

Детали

Международный олимпийский комитет разработал формулу, согласно которой участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 будет возможным в нейтральном статусе при условии, если они не поддерживают войну рф против Украины и не связаны с военными своих стран.

"Настоящий вопрос, который придется решить олимпийскому миру, заключается в том, какое место предоставить этим российским спортсменам, которые иногда готовились всю жизнь, а также могут стать жертвами этого режима", - отметил Макрон.

Он добавил, что важно различать спортсменов, фактически являющихся соучастниками действий российской власти, и тех, кто "стал жертвой режима". Поэтому Макрон считает, что МОК должен принять справедливое и понятное украинцам решение.

Дополнение

19 июля МОК лишил Великобританию права на проведение квалификационных турниров по новым олимпийским видам спорта на Олимпиаду-2024. Причина - позиция британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов.

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