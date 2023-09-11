пєсков заявив, що росіянам треба їхати на Олімпіаду як індивідуальним спортсменам

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"Нам, безумовно, потрібно підтримувати рівень наших спортсменів, і робити це без міжнародних змагань неможливо. Ми знаємо, що все-таки будуть спортсмени, які в особистій якості візьмуть участь у цих Іграх. Я переконаний, що треба брати участь у такий спосіб. Обов'язково спортсмени мають у них брати участь. Нам дуже важливо зберегти високий рівень спорту вищих досягнень. Спорт вищих досягнень - це професійний спорт, і нам важливо зберегти дуже високий рівень наших спортсменів. Це надзвичайно важливо", - сказав пєсков.

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МОК надіслав запрошення до рф та білорусі, щоб вони приймали участь в Олімпійських іграх. Остаточного рішення МОК не прийняв. Очікується, що воно буде в жовтні. На Асамблеї МОК в Індії, заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Міжнародний олімпійський комітет позбавив Велику Британію права на проведення кваліфікаційних турнірів з нових олімпійських видів спорту на Олімпіаду-2024. Причина - позиція британського уряду щодо російських та білоруських спортсменів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського прапора не може бути на Олімпійських іграх у Парижі, оскільки росії немає місця в той час, коли вона скоює воєнні злочини.

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