Песков вместо заблокированного Telegram зарегистрировался в ICQ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зарегистрировался в ICQ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию “Эхо Москвы”.
Он пояснил, что пока пробует и тестирует этот мессенджер. Ранее Песков сказал, что после блокировки Telegram в Кремле найдут альтернативу этому сервису. ICQ ранее хвалил и советник президента по интернету Герман Клименко.
Речь идет о мессенджере, разработанном в середине 90-х годов и некогда популярном в России.
Как сообщал УНН, Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в России информации.