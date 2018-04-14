Пєсков замість заблокованого Telegram зареєструвався в ICQ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зареєструвався в ICQ. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію “Эхо Москвы”.
Він пояснив, що поки пробує і тестує цей месенджер. Раніше Пєсков сказав, що після блокування Telegram в Кремлі знайдуть альтернативу цьому сервісу. ICQ раніше хвалив і радник президента по інтернету Герман Клименко.
Йдеться про мессенджер, розроблений в середині 90-х років і колись популярний в Росії.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд вніс сайт Telegram (t.me) і веб-версію месенджера (web.telegram.org) до реєстру забороненої до поширення в Росії інформації.