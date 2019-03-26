Пятов вошел в пятерку лучших игроков национальных сборных по футболу

В рейтинге УЕФА Андрей Пятов занял 4 место.

Первую строчку рейтинга возглавил 32-летний защитник мадридского футбольного клуба "Реал" и капитан сборной Испании Серхио Рамос.

Пятерка лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне выглядит следующим образом:

- Серхио Рамос (Испания),

- Вирджил ван Дейк (Голландия),

- Харрис Сеферович (Швейцария),

- Андрей Пятов (Украина),

- Гризманн (Франция).

Напомним, как писал УНН, вчерашний матч Люксембург - Украина в рамках турнира по отбору на Евро -2020 завершился со счетом 1:2.

Таким образом, сборная Украины стала лидером своей группы.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, поединок был не простым.

"В Люксембурге у нас был очень непростой матч с соперником, который показал интересную игру и твердый характер. Еще до старта квалификации было очевидно, что этот отбор будет очень сложным для всех участников нашей группы. Игра с Люксембургом, а также параллельный матч сборных Португалии и Сербии, - лишнее тому подтверждение. И, как верно заметил Андрей Шевченко, даже везение в таких непростых поединках еще нужно заслужить!", - отметил он, приветствуя команду.