Пятов вошел в пятерку лучших игроков национальных сборных по футболу

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78524 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 174565 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141256 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205017 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250977 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212663 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245753 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208159 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486899 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241264 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.1м/с
82%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32234 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 19313 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23508 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25738 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21401 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263865 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240281 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325730 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486899 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578566 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32265 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205015 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78959 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75509 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81055 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Пятов вошел в пятерку лучших игроков национальных сборных по футболу

Киев • УНН

 • 10630 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне по версии УЕФА, передает УНН со ссылкой на издание Marca.

Пятов вошел в пятерку лучших игроков национальных сборных по футболу

В рейтинге УЕФА Андрей Пятов занял 4 место.

Первую строчку рейтинга возглавил 32-летний защитник мадридского футбольного клуба "Реал" и капитан сборной Испании Серхио Рамос.

Пятерка лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне выглядит следующим образом:

- Серхио Рамос (Испания),

- Вирджил ван Дейк (Голландия),

- Харрис Сеферович (Швейцария),

- Андрей Пятов (Украина),

- Гризманн (Франция).

Напомним, как писал УНН, вчерашний матч Люксембург - Украина в рамках турнира по отбору на Евро -2020 завершился со счетом 1:2.

Таким образом, сборная Украины стала лидером своей группы.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, поединок был не простым.

"В Люксембурге у нас был очень непростой матч с соперником, который показал интересную игру и твердый характер. Еще до старта квалификации было очевидно, что этот отбор будет очень сложным для всех участников нашей группы. Игра с Люксембургом, а также параллельный матч сборных Португалии и Сербии, - лишнее тому подтверждение. И, как верно заметил Андрей Шевченко, даже везение в таких непростых поединках еще нужно заслужить!", - отметил он, приветствуя команду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.96
Bitcoin
$78,956.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,055.10
Ethereum
$1,575.26