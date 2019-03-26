Павелко про перемогу "синьо-жовтих" над Люксембургом: матч був не простий

"Збірна України добилася першої перемоги на шляху до Євро-2020 і стала лідером групи! У Люксембурзі у нас був дуже непростий матч з суперником, який показав цікаву гру і твердий характер. Ще до старту кваліфікації було очевидно, що цей відбір буде дуже складним для всіх учасників нашої групи.

Гра з Люксембургом, а також паралельний матч збірних Португалії та Сербії, - зайве тому підтвердження. І, як правильно зазначив Андрій Шевченко, навіть везіння в таких непростих поєдинках ще потрібно заслужити! Проте, погодьтеся, що до початку відбірної кампанії про такий розклад у нашій групі після другого туру ми могли лише мріяти! Вітаю всіх, хто до останньої секунди підтримував команду в матчі з Люксембургом, з важливою перемогою!" - написав він.

Павелко також подякував уболівальникам "синьо-жовтих", які "зігріли" холодний стадіон Люксембургу своєю енергетикою.

"Погоджуся з Андрієм Шевченком, що багато в чому саме їхня значна підтримка допомогла нашій улюбленій команді добитися тріумфу! Так тримати!" - написав він.

Очільник ФФУ також зазначив, що одним із найбільш зворушливих моментів матчу стало виконання гравцями і уболівальниками гімну України.

"Упевнений, нікого не залишив байдужим вчинок наших футболістів, які захистили від холоду діток, які виводили їх на поле, своїми куртками з символом збірної - написом "Слава Україні!" - резюмував він.

Нагадаємо, що матч Люксембург - Україна завершився з рахунком 1:2.