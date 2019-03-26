Павелко о победе "сине-желтых" над Люксембургом: матч был не простой

"Сборная Украины добилась первой победы на пути к Евро-2020 и стала лидером группы! В Люксембурге у нас был очень непростой матч с соперником, продемонстрировавшим интересную игру и твердый характер. Ещё до старта квалификации было очевидно, что этот отбор будет очень сложным для всех участников нашей группы.

Игра с Люксембургом, а также параллельный матч сборных Португалии и Сербии, - лишнее тому подтверждение. И, как правильно отметил Андрей Шевченко, даже везение в таких непростых поединках ещё нужно заслужить! Тем не менее, согласитесь, что до начала отборочной кампании о таком раскладе в нашей группе после второго тура мы могли только мечтать! Поздравляю всех, кто до последней секунды поддерживал команду в матче с Люксембургом, с важной победой!" - написал он.

Павелко также поблагодарил болельщиков "сине-желтых", которые "согрели" холодный стадион Люксембурга своей энергетикой.

"Соглашусь с Андреем Шевченко, что во многом именно их внушительная поддержка помогла нашей любимой команде добиться триумфа! Так держать!" - написал он.

Глава ФФУ также отметил, что одним из самых трогательных моментов матча стало исполнение игроками и болельщиками гимна Украины.

"Уверен, никого не оставил равнодушным поступок наших футболистов, укрывших от холода деток, выводивших их на поле, своими куртками с символом сборной - надписью "Слава Украине!" - резюмировал он.

Напомним, что матч Люксембург - Украина завершился со счетом 1:2.