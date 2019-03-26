П'ятов увійшов до п'ятірки кращих гравців національних збірних із футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Воротар збірної України з футболу Андрій П'ятов увійшов до топ-5 кращих гравців національних команд у нинішньому сезоні за версією УЄФА, передає УНН із посиланням на видання Marca.
У рейтингу УЄФА Андрій П’ятов посів 4 місце.
Першу позицію рейтингу очолив 32-річний захисник мадридського футбольного клубу “Реал” і капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос.
П’ятірка кращих гравців національних команд у нинішньому сезоні виглядає наступним чином:
— Серхіо Рамос (Іспанія),
— Вірджіл ван Дейк (Голландія),
— Гаріс Сеферович (Швейцарія),
— Андрій П’ятов (Україна),
— Антуан Грізманн (Франція).
Нагадаємо, як писав УНН, учорашній матч Люксембург — Україна в рамках турніру з відбору на ЄВРО −2020 завершився з рахунком 1:2.
Таким чином, збірна України стала лідером своєї групи.
За словами президента ФФУ Андрія Павелка, поєдинок був не простим.
“У Люксембурзі у нас був дуже непростий матч з суперником, який показав цікаву гру і твердий характер. Ще до старту кваліфікації було очевидно, що цей відбір буде дуже складним для всіх учасників нашої групи. Гра з Люксембургом, а також паралельний матч збірних Португалії та Сербії, — зайве тому підтвердження. І, як правильно зазначив Андрій Шевченко, навіть везіння в таких непростих поєдинках ще потрібно заслужити!”, — зазначив він, вітаючи команду.