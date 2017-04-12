Пять украинских военных ранены за прошедшие сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне АТО нет, пятеро получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских войск нет, пятеро военнослужащих получили ранения в ходе обстрелов", - сказал он.
Напомним, боевики за сутки 45 раз обстреляли силы АТО.