Пять украинских военных ранены за прошедшие сутки в зоне АТО

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне АТО нет, пятеро получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.