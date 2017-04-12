П’ятьох українських військових поранено минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Минулої доби загиблих серед українських військовослужбовців в зоні АТО немає, п’ятеро зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу загиблих в лавах українських військ немає, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення в ході обстрілів", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики за добу 45 разів обстріляли сили АТО.