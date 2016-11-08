Пятерых подозреваемых в связях с "Исламским государством" задержали в ФРГ

По данным полиции, один из задержанных - 32-летний уроженец Ирака Абу Валаа - является ключевой фигурой среди исламистов, проживающих в Германии.

Задержанные подозреваются в том, что участвовали в боевых действиях в составе террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Сообщается, что операция готовилась в течение нескольких месяцев, при этом важны были показания одного из боевиков, который вернулся в Германию из Сирии. По данным немецких СМИ, во время допросов он назвал А.Валаа "лидером " ИГ " в Германии".

2 ноября в Берлине был задержан 27-летний гражданин Сирии, который подозревается в причастности к террористической группировке "Исламское государство" и мог получать из Сирии указания по осуществлению на территории Германии террористической атаки.