П'ятьох підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою" затримали у ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У двох федеральних землях Німеччини - Нижній Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії - у вівторок співробітники спецслужб затримали п'ятьох чоловіків, підозрюваних у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними поліції, один із затриманих - 32-річний уродженець Іраку Абу Валаа - є ключовою фігурою серед ісламістів, які проживають у Німеччині.
Затримані підозрюються у тому, що брали участь у бойових діях у складі терористичного угруповання "Ісламська держава" на території Сирії. Повідомляється, що операція готувалась протягом кількох місяців, при цьому важливими були свідчення одного з бойовиків, який повернувся до Німеччини з Сирії. За даними німецьких ЗМІ, під час допитів він назвав А.Валаа "лідером "ІД" у Німеччині".
2 листопада в Берліні був затриманий 27-річний громадянин Сирії, який підозрюється у причетності до терористичного угруповання "Ісламська держава" та міг отримувати з Сирії вказівки щодо здійснення на території Німеччини терористичної атаки.