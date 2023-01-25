Пятерых руководителей областных прокуратур уволили с должностей: о ком идет речь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.
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«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур», - говорится в сообщении.
Детали
Речь идет о руководителе Черниговской областной прокуратуры Сергее Василине, руководителе Запорожской областной прокуратуры Викторе Приходько, руководителе Кировоградской областной прокуратуры Владимире Твердохлебе, руководителе Полтавской областной прокуратуры Антоне Столитния и руководителе Сумской областной прокуратуры Алексее Тубелеце.
Дополнение
Ранее был уволен Алексей Симоненко с должности заместителя Генпрокурора.