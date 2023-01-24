Сезон відставок: заступника Генпрокурора Симоненка звільнили після повідомлень про канікули за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Цитата
"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка", - ідеться у повідомленні.
Раніше
Журналісти дізнались про канікули заступника Генпрокурора в Іспанії та зв'язки з відомим львівським підприємцем.
Довідково
Симоненко був заступником Генерального прокурора з 27 березня 2020 року. До цього, з травня 2010 року по червень 2018 року, проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.