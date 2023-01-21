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Журналісти дізнались про канікули заступника Генпрокурора в Іспанії та зв'язки з відомим львівським підприємцем

Київ • УНН

 • 2707783 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко провів новорічні канікули в Іспанії. Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Крім того, саме ця мандрівка правоохоронця засвітила його зв'язки з відомим львівським бізнесменом, передає УНН.

Журналісти дізнались про канікули заступника Генпрокурора в Іспанії та зв'язки з відомим львівським підприємцем

Деталі

Як повідомив журналіст, заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко провів канікули в Марбельї, Іспанія.

“Фото опублікувала дружина Симоненка в інстаграм. За інформацією джерел у правоохоронних органах Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів”, — зазначив Ткач.

За його інформацією, виїзд з України 30.12.2022 через ППр Краківець на автомобілі мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом з Віктор Деркач (за кермом).Повернення в Україну 08.01.2023 через ППр Краківець разом з Роман Серетко (за кермом) на тому ж авто.

"Номер авта “0001”, на якому виїжджав з країни заступник генпрокурора, здався мені надто нескромним для людини на такій посаді і я вирішив його перевірити. Виявилося, що авто зареєстроване на компанію ТОВ “ХОЛДИНГ „ГРАНД ГОТЕЛЬ“”. Компанія належить дружині дуже відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського", - зазначив журналіст.

Ткач наголошує, що "правоохоронці рівня Симоненка не можуть не знати чим саме займається людина, яка має стосунок до ТОВ “Винниківська тютюнова фабрика”, почесний президента ФК “Рух” та власник улюбленого з початку повномасштабного вторгнення росії серед нашої еліти готеля у Львівській області “Emily Resort”, який гостинно, а іноді навіть безкоштовно, приймає топ-посадовців на ночівлю, тиждень, місяць".

Але і це ще не все, додає журналіст.

"Роман Серетко, який завозив заступника гепрокурора в Україну, є охоронцем знову ж таки пана Козловського. Якщо подивитись у відповідному додатку як записаний в телефонах пан Серетко, то записаний він як охоронець Козловського та начальник охорони того самого готеля “Emily Resort”.

Віктор Деркач, який вивозив з країни на машині Козловського заступника генпрокурора, у 2016-2018 роки подавав декларації про майновий стан як працівник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Львівській області", - резюмував Ткач.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Батальйон Монако": ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон українські бізнесмени

Раніше

Журналісти оприлюднили розслідування, де викрили низку українських бізнесменів, які під час повномасштабної війни з рф виїхали за кордон і, зокрема, у Монако.

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