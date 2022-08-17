"Батальйон Монако": ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон українські бізнесмени
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Державному бюро розслідувань вивчить законність перетину державного кордону українських бізнесменів, які стали фігурантами розслідування «Батальйон Монако», передає УНН із посиланням на ДБР.
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За даними ДБР, розпочато досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.
Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.
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Журналісти оприлюднили розслідування, де викрили низку українських бізнесменів, які під час повномасштабної війни з рф виїхали за кордон і, зокрема, у Монако.
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