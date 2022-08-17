"Батальон Монако": ГБР изучит, законно ли пересекли границу украинские бизнесмены

Детали

По данным ГБР, начато досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

Ранее

Журналисты обнародовали расследование, где разоблачили ряд украинских бизнесменов, которые во время полномасштабной войны с рф уехали за границу и, в частности, в Монако.

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