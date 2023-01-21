Журналисты узнали о каникулах заместителя Генпрокурора в Испании и связи с известным львовским предпринимателем

Детали

Как сообщил журналист, заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко провел каникулы в Марбелье, Испания.

“Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграм. По информации источников в правоохранительных органах Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней”, — отметил Ткач.

По его информации, выезд из Украины 30.12.2022 через ППр Краковец на автомобиле мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через ППр Краковец вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто.

"Номер автомобиля “0001”, на котором выезжал из страны заместитель генпрокурора, показался мне слишком нескромным для человека на такой должности и я решил его проверить. Оказалось, что авто зарегистрировано на компанию ООО “ХОЛДИНГ „ГРАНД ОТЕЛЬ“”. Компания принадлежит жене очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского", - отметил журналист.

Ткач добавил, что "правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, который имеет отношение к ООО “Винниковская табачная фабрика”, почетный президента ФК “Рух” и владелец любимого с начала полномасштабного вторжения россии среди нашей элиты отеля в Львовской области “Emily Resort”, который гостеприимно, а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночевку, неделю, месяц".

Но и это еще не все, добавляет журналист.

"Роман Серетко, который завозил заместителя гепрокурора в Украину, является охранником опять же господина Козловского. Если посмотреть в соответствующем приложении как записан в телефонах господин Серетко, то записан он как охранник Козловского и начальник охраны того самого отеля “Emily Resort”.

Виктор Деркач, который вывозил из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016-2018 годы подавал декларации об имущественном состоянии как работник Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Львовской области", - резюмировал Ткач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Батальон Монако": ГБР изучит, законно ли пересекли границу украинские бизнесмены

Ранее

Журналисты обнародовали расследование, где разоблачили ряд украинских бизнесменов, которые во время полномасштабной войны с рф выехали за границу и, в частности, в Монако.