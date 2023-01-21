Журналисты узнали о каникулах заместителя Генпрокурора в Испании и связи с известным львовским предпринимателем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко провел новогодние каникулы в Испании. Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач. Кроме того, именно это путешествие правоохранителя засветило его связи с известным львовским бизнесменом, передает УНН.
Детали
Как сообщил журналист, заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко провел каникулы в Марбелье, Испания.
“Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграм. По информации источников в правоохранительных органах Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней”, — отметил Ткач.
По его информации, выезд из Украины 30.12.2022 через ППр Краковец на автомобиле мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через ППр Краковец вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто.
"Номер автомобиля “0001”, на котором выезжал из страны заместитель генпрокурора, показался мне слишком нескромным для человека на такой должности и я решил его проверить. Оказалось, что авто зарегистрировано на компанию ООО “ХОЛДИНГ „ГРАНД ОТЕЛЬ“”. Компания принадлежит жене очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского", - отметил журналист.
Ткач добавил, что "правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, который имеет отношение к ООО “Винниковская табачная фабрика”, почетный президента ФК “Рух” и владелец любимого с начала полномасштабного вторжения россии среди нашей элиты отеля в Львовской области “Emily Resort”, который гостеприимно, а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночевку, неделю, месяц".
Но и это еще не все, добавляет журналист.
"Роман Серетко, который завозил заместителя гепрокурора в Украину, является охранником опять же господина Козловского. Если посмотреть в соответствующем приложении как записан в телефонах господин Серетко, то записан он как охранник Козловского и начальник охраны того самого отеля “Emily Resort”.
Виктор Деркач, который вывозил из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016-2018 годы подавал декларации об имущественном состоянии как работник Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Львовской области", - резюмировал Ткач.
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