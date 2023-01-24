Сезон отставок: заместителя Генпрокурора Симоненко уволили после сообщений о каникулах за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Алексей Симоненко уволен с должности заместителя Генпрокурора, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко", - говорится в сообщении.
Ранее
Журналисты узнали о каникулах заместителя Генпрокурора в Испании и связи с известным львовским предпринимателем.
Справочно
Симоненко был заместителем Генерального прокурора с 27 марта 2020 года. До этого, с мая 2010 года по июнь 2018 года, проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.