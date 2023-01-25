П’ятьох керівників обласних прокуратур звільнили з посад: про кого йдеться

Цитата

«Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Ідеться про керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василина, керівника Запорізької обласної прокуратури Віктора Приходька, керівника Кіровоградської обласної прокуратури Володимира Твердохліба, керівника Полтавської обласної прокуратури Антона Столітнія та керівника Сумської обласної прокуратури Олексія Тубелеця.

Доповнення

Раніше було звільнено Олексія Симоненка з посади заступника Генпрокурора.