Пятнадцатилетняя украинка стала триумфатором теннисных соревнований в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. 15-летняя Даша Лопатецкая по итогам прошлой недели стала чемпионкой турнира ITF в Японии, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале турнира с призовым фондом 25 тыс. долл. в Ниси-Тама Лопатецкая за 2 часа и 31 минуту нанесла поражение Габриеле Тейлор — 7:6 (4), 2:6, 6:3.
Таким образом, это — пятый одиночный титул ITF в профессиональной карьере Лопатецкой и третий — в нынешнем сезоне.
Как сообщал УНН, “Динамо” выиграло крайний поединок первого этапа УПЛ.