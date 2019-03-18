Пятнадцатилетняя украинка стала триумфатором теннисных соревнований в Японии

В финале турнира с призовым фондом 25 тыс. долл. в Ниси-Тама Лопатецкая за 2 часа и 31 минуту нанесла поражение Габриеле Тейлор — 7:6 (4), 2:6, 6:3.

Таким образом, это — пятый одиночный титул ITF в профессиональной карьере Лопатецкой и третий — в нынешнем сезоне.

Как сообщал УНН, “Динамо” выиграло крайний поединок первого этапа УПЛ.