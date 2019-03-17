"Динамо" відсвяткувало перемогу над "Олімпіком" в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився поєдинок 22-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Олімпік" на правах господарів поля приймав "Динамо". Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ, передає УНН.
Мінімальну перемогу здобули віце-чемпіони країни з рахунком 2:1.
Вже на 12-й хвилині матчу Денис Гармаш зміг заробити пенальті, внаслідок чого Циганков забив 11-метровий. Однак через 14 хвилин арбітр знову вказав на “точку”, на цей раз біля воріт “Динамо”, і Гай вніс баланс у гру. Рахунок 1:1.
Вирішальний гол реалізували на 39-й хвилині. Віктор Циганков подав з флангу, а Назарій Русин головою здобув команді перемогу.
Додамо, що для Русина це перший гол за “Динамо” починаючи з серпня минулого року.
Завдяки цій перемозі, “Динамо” набрало 50 очок та продовжує займати 2-е місце в турнірній таблиці. У “Олімпіка” наразі 20 очок та 10-та позиція.
Як повідомляв УНН, київське Динамо після поразки від Челсі (0:5) не виплатило своїм гравцям преміальні за виступ у Лізі Європи.