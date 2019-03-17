"Динамо" отпраздновало победу над "Олимпиком" в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Олимпик" на правах хозяев поля принимал "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт УПЛ, передает УНН.
Минимальную победу одержали вице-чемпионы страны со счетом 2:1.
Уже на 12-й минуте матча Денис Гармаш смог заработать пенальти, в результате чего Цыганков забил 11-метровый. Однако через 14 минут арбитр снова указал на "точку", на этот раз у ворот "Динамо", и Гай внес баланс в игру. Счет 1:1.
Решающий гол реализовали в 39-й минуте. Виктор Цыганков подал с фланга, а Назарий Русин головой заработал команде победу.
Добавим, что для Русина это первый гол за "Динамо" с августа прошлого года.
Благодаря этой победе, "Динамо" набрало 50 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. В "Олимпика" сейчас 20 очков и 10-я позиция.
Как сообщал УНН, киевское Динамо после поражения от Челси (0: 5) не выплатили своим игрокам премиальные за выступление в Лиге Европы.