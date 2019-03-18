П'ятнадцятирічна українка стала тріумфаторкою тенісних змагань у Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. 15-річна Даша Лопатецька за підсумком минулого тижня стала чемпіонкою турніру ITF в Японії, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі турніру з призовим фондом 25 тис. дол. у Нісі-Тама Лопатецька за 2 години та 31 хвилину завдала поразки Габріелі Тейлор — 7:6 (4), 2:6, 6:3.
Таким чином, це — п’ятий одиночний титул ITF у професійній кар’єрі Лопатецької і третій — в нинішньому сезоні.
Як повідомляв УНН, “Динамо” виграло крайній поєдинок першого етапу УПЛ.