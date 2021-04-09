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Пятый украинец набрал тысячу очков в истории выступлений в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Защитник Святослав Михайлюк провел поединок НБА за "Оклахома-Сити" против "Шарлотт Хорнетс", передает корреспондент УНН.

Детали

Украинец в этом поединке сделал ставку на броски с дальней дистанции, реализовав 4 из 8-ми. Его наследие за 31 минуту составил 12 очков при 5 передачах, 3-х подборах и 2-х потерях. Однако “Оклахома-Сити Тандер” уступила — 102:113.

Михайлюк доказал общее количество набранных очков за карьеру в НБА до отметки 1000 раньше из украинцев баскетболистов это делали только Виталий Потапенко (3995), Алексей Лень (3985, продолжает карьеру), Станислав Медведенко (1390) и Александр Волков (1019 ).

Стоит напомнить

Михайлюк побил несколько рекордов и стал самым результативным в игре за “Оклахому”.

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