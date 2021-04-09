Пятый украинец набрал тысячу очков в истории выступлений в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Защитник Святослав Михайлюк провел поединок НБА за "Оклахома-Сити" против "Шарлотт Хорнетс", передает корреспондент УНН.
Детали
Украинец в этом поединке сделал ставку на броски с дальней дистанции, реализовав 4 из 8-ми. Его наследие за 31 минуту составил 12 очков при 5 передачах, 3-х подборах и 2-х потерях. Однако “Оклахома-Сити Тандер” уступила — 102:113.
Михайлюк доказал общее количество набранных очков за карьеру в НБА до отметки 1000 раньше из украинцев баскетболистов это делали только Виталий Потапенко (3995), Алексей Лень (3985, продолжает карьеру), Станислав Медведенко (1390) и Александр Волков (1019 ).
Стоит напомнить
Михайлюк побил несколько рекордов и стал самым результативным в игре за “Оклахому”.