П'ятий українець набрав тисячу очок в історії виступів у НБА

Деталі

Українець у цьому поєдинку зробив ставку на кидки з дальньої дистанції, реалізувавши 4 із 8-ми. Його доробок за 31 хвилину склав 12 очок при 5 передачах, 3-х підбираннях і 2-х втратах. Проте “Оклахома-Сіті Тандер” поступилася — 102:113.

Михайлюк довів загальну кількість набраних очок за кар’єру в НБА до позначки 1000. Раніше з українських баскетболістів це робили тільки Віталій Потапенко (3995), Олексій Лень (3985, продовжує кар’єру), Станіслав Медведенко (1390) і Олександр Волков (1019).

Варто нагадати

Михайлюк побив кілька рекордів та став найрезультативнішим у грі за “Оклахому”.