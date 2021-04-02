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НБА: українець побив кілька рекордів та став найрезультативнішим у грі за "Оклахому"

Київ • УНН

 • 14373 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Атакуючий захисник "Оклахома-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто Репторс" оформив найкращий виступ у сезоні, передає кореспондент УНН.

НБА: українець побив кілька рекордів та став найрезультативнішим у грі за "Оклахому"

Деталі

У першій чверті Михайлюк дальнім влучанням приніс "Оклахомі" перші очки в матчі, а згодом реалізував і другу спробу. Ближче до завершення половини гри українець вдало додав м'яч після невдалої спроби партнера зі штрафної, а також закинув кидок із відхиленням. Після великої перерви Михайлюк продовжив домінувати в атаці, влучаючи з різних дистанцій. Також він поставив ефектний блок-шот лідеру "Репторс" Фреду Ванвліту.

Уродженець Черкас набрав 22 очка (5/6 двоочкових, 4/8 триочкових, 0/1 штрафних), зробив 9 підбирань, 2 блок-шота при 4 втратах за 36 хвилин на майданчику, а його колектив виграв 113:103.

У матчі проти "Репторс" Михайлюк став найрезультативнішим гравцем у складі своєї команди.

Доповнення

Михайлюк підкорив кар'єрні рекорди за загальною кількістю підбирань (9), числу підбирань у захисті (8), блок-шотів (2) та влучань з гри (9), 22 очка - другий найкращий показник результативності в кар'єрі українського захисника, рекордом є 25 очок в матчі минулого сезону проти "Атланти".

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