НБА: українець побив кілька рекордів та став найрезультативнішим у грі за "Оклахому"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Атакуючий захисник "Оклахома-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто Репторс" оформив найкращий виступ у сезоні, передає кореспондент УНН.
Деталі
У першій чверті Михайлюк дальнім влучанням приніс "Оклахомі" перші очки в матчі, а згодом реалізував і другу спробу. Ближче до завершення половини гри українець вдало додав м'яч після невдалої спроби партнера зі штрафної, а також закинув кидок із відхиленням. Після великої перерви Михайлюк продовжив домінувати в атаці, влучаючи з різних дистанцій. Також він поставив ефектний блок-шот лідеру "Репторс" Фреду Ванвліту.
Уродженець Черкас набрав 22 очка (5/6 двоочкових, 4/8 триочкових, 0/1 штрафних), зробив 9 підбирань, 2 блок-шота при 4 втратах за 36 хвилин на майданчику, а його колектив виграв 113:103.
У матчі проти "Репторс" Михайлюк став найрезультативнішим гравцем у складі своєї команди.
Доповнення
Михайлюк підкорив кар'єрні рекорди за загальною кількістю підбирань (9), числу підбирань у захисті (8), блок-шотів (2) та влучань з гри (9), 22 очка - другий найкращий показник результативності в кар'єрі українського захисника, рекордом є 25 очок в матчі минулого сезону проти "Атланти".