НБА: украинец побил несколько рекордов и стал самым результативным в игре за "Оклахому"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Атакующий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против "Торонто Рэпторс" оформил лучшее выступление в сезоне, передает корреспондент УНН.
Детали
В первой четверти Михайлюк дальним попаданием принес “Оклахоме” первые очки в матче, а затем реализовал и вторую попытку. Ближе к концу половины игры украинец удачно добавил мяч после неудачной попытки партнера по штрафной, а также забросил бросок с отклонением. После большого перерыва Михайлюк продолжил доминировать в атаке, попадая с разных дистанций. Также он поставил эффектный блок-шот лидеру “Рэпторс” Фреду Ванвлиту.
Уроженец Черкасс набрал 22 очка (5/6 двухочковых, 4/8 трехочковых, 0/1 штрафных), сделал 9 подборов, 2 блок-шота при 4 потерях за 36 минут на площадке, а его коллектив выиграл 113:103.
В матче против “Рэпторс” Михайлюк стал самым результативным игроком в составе своей команды.
Дополнение
Михайлюк покорил карьерные рекорды по общему количеству подборов (9), числу подборов в защите (8), блок-шотов (2) и попаданий с игры (9), 22 очка — второй лучший показатель результативности в карьере украинского защитника, рекордом является 25 очков в матче прошлого сезона против “Атланты”.