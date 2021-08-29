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Пятый день Паралимпиады-2020: еще 9 медалей от украинской сборной

Пятый день Паралимпиады-2020: еще 9 медалей от украинской сборной

Киев  •  УНН

 • 13275 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Пятый день Паралимпийских игр - 2020 в Токио ознаменовался еще 9 медалями украинской сборной - два "золота", 5 серебряных и две бронзовых награды, подвели итоги в Минспорта.

Детали

"Золото":

  • Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - T12),
  • Роман Полянский (академическая гребля, одиночка, 2000 метров, класс - PR1).

"Серебро":

  • Андрей Трусов (плавание, 400 метров, свободный стиль, класс - S7),
  • Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг),
  • Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3),
  • Илья Яременко (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13),
  • Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).

"Бронза":

  • Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2),
  • Максим Веракса (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13).

Дополнение

Паралимпийская сборная Украины - пятая в общекомандном зачете, получив уже 43 медали в Токио-2020: 10 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых.

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