Пятый день Паралимпиады-2020: еще 9 медалей от украинской сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Пятый день Паралимпийских игр - 2020 в Токио ознаменовался еще 9 медалями украинской сборной - два "золота", 5 серебряных и две бронзовых награды, подвели итоги в Минспорта.
Детали
"Золото":
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- Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - T12),
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- Роман Полянский (академическая гребля, одиночка, 2000 метров, класс - PR1).
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"Серебро":
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- Андрей Трусов (плавание, 400 метров, свободный стиль, класс - S7),
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- Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг),
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- Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3),
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- Илья Яременко (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13),
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- Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).
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"Бронза":
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- Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2),
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- Максим Веракса (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13).
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Дополнение
Паралимпийская сборная Украины - пятая в общекомандном зачете, получив уже 43 медали в Токио-2020: 10 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых.