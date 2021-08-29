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П'ятий день Паралімпіади-2020: ще 9 медалей від української збірної

Київ • УНН

 • 13283 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. П'ятий день Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо ознаменувався ще 9 медалями від української збірної - два "золота", 5 срібних та дві бронзових нагороди, підбили підсумки у Мінспорту.

Деталі

“Золото”:

  • Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас — T12),
  • Роман Полянський (академічне веслування, одиночка, 2000 метрів, клас — PR1).

“Срібло”:

  • Андрій Трусов (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас — S7),
  • Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг),
  • Денис Остапченко (плавання, 50 метрів, спина, клас — S3),
  • Ілля Яременко (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас — S13),
  • Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра, клас — F20).

“Бронза”:

  • Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас — В2),
  • Максим Веракса (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас — S13).

Доповнення

Паралімпійська збірна України - 5-а у загальнокомандному заліку, здобувши вже 43 медалі у Токіо-2020: 10 золотих, 22 срібних, 11 бронзових.

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