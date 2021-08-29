П'ятий день Паралімпіади-2020: ще 9 медалей від української збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. П'ятий день Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо ознаменувався ще 9 медалями від української збірної - два "золота", 5 срібних та дві бронзових нагороди, підбили підсумки у Мінспорту.
Деталі
“Золото”:
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- Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас — T12),
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- Роман Полянський (академічне веслування, одиночка, 2000 метрів, клас — PR1).
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“Срібло”:
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- Андрій Трусов (плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас — S7),
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- Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг),
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- Денис Остапченко (плавання, 50 метрів, спина, клас — S3),
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- Ілля Яременко (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас — S13),
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- Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра, клас — F20).
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“Бронза”:
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- Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас — В2),
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- Максим Веракса (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас — S13).
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Доповнення
Паралімпійська збірна України - 5-а у загальнокомандному заліку, здобувши вже 43 медалі у Токіо-2020: 10 золотих, 22 срібних, 11 бронзових.