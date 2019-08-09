Пятиборцы из Украины завоевали первую медаль ЧЕ в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На чемпионате Европы по современному пятиборью в британском городе Бат Украина выиграла первую медаль, сообщает УНН со ссылкой на ФСПУ.
Во второй день соревнований ЧЕ представители Украины — Андрей Федечка и Владислав Ридванский, заняли 2 место и стали обладателями серебряной награды.
Примечательно, что кроме семи комплектов наград, в Бате будет разыграно 16 (8 у женщин, 8 у мужчин) олимпийских лицензий на Токио-2020.
Добавим, что Украину на этом важном старте будут представлять Павел Тимощенко, Денис Павлюк, Павел Зведенюк, Гордей Березняков, Андрей Федечка, Владислав Ридванский, Валерия Пермикина, Зинаида Батрак, Анастасия Чижова.