П'ятиборці з України вибороли першу медаль ЧЄ у Великій Британії

У другий день змагань ЧЄ представники України - Андрій Федечко і Владислав Ридванський, посіли 2 місце та стали володарями срібної нагороди.

Примітно, що крім семи комплектів нагород, у Баті буде розіграно 16 (8 у жінок, 8 у чоловіків) олімпійських ліцензій на Токіо-2020.

Додамо, що Україну на цьому важливому старті представлятимуть: Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Павло Зведенюк, Гордій Березняков, Андрій Федечко, Владислав Ридванський, Валерія Пермикіна, Зінаїда Батрак, Анастасія Чижова.