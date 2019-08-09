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П'ятиборці з України вибороли першу медаль ЧЄ у Великій Британії

Київ • УНН

 • 14761 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. На чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства у британському місті Бат Україна виграла першу медаль, повідомляє УНН з посиланням на ФСПУ.

У другий день змагань ЧЄ представники України - Андрій Федечко і Владислав Ридванський, посіли 2 місце та стали володарями срібної нагороди.

Примітно, що крім семи комплектів нагород, у Баті буде розіграно 16 (8 у жінок, 8 у чоловіків) олімпійських ліцензій на Токіо-2020.

Додамо, що Україну на цьому важливому старті представлятимуть: Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Павло Зведенюк, Гордій Березняков, Андрій Федечко, Владислав Ридванський, Валерія Пермикіна, Зінаїда Батрак, Анастасія Чижова.

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