П'ятиборці з України вибороли першу медаль ЧЄ у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства у британському місті Бат Україна виграла першу медаль, повідомляє УНН з посиланням на ФСПУ.
У другий день змагань ЧЄ представники України - Андрій Федечко і Владислав Ридванський, посіли 2 місце та стали володарями срібної нагороди.
Примітно, що крім семи комплектів нагород, у Баті буде розіграно 16 (8 у жінок, 8 у чоловіків) олімпійських ліцензій на Токіо-2020.
Додамо, що Україну на цьому важливому старті представлятимуть: Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Павло Зведенюк, Гордій Березняков, Андрій Федечко, Владислав Ридванський, Валерія Пермикіна, Зінаїда Батрак, Анастасія Чижова.