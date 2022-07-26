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Пятеро человек застрелены, десятки ранены на протестах против ООН в Конго

Киев • УНН

 • 144665 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. По меньшей мере пять человек были убиты и около 50 ранены во вторник во время протестов против ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Насилие состоялось на второй день протестов против миротворческой миссии МООНСДРК (миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго) за неспособность защитить гражданское население в регионе, омраченном десятилетиями насилия со стороны ополченцев.

"По меньшей мере 5 убитых, около 50 раненых в Гоме", - сообщил официальный представитель правительства Патрик Муйя.

Сотни демонстрантов атаковали и ограбили состав МООНСДРК в Гоме в понедельник, требуя, чтобы миссия покинула страну, и во вторник протесты снова вспыхнули.

Репортер Reuters на месте происшествия сообщил, что миротворцы применили слезоточивый газ и боевые пули преимущественно по мирной толпе, в результате чего двое погибли и по меньшей мере двое были ранены.

Добавим

Возобновившиеся столкновения между местными войсками и повстанческой группировкой "М23" на востоке Конго привели к перемещению тысяч людей. Атаки боевиков, связанных с "Исламским государством", также продолжаются, несмотря на годовое чрезвычайное положение и совместные операции против них конголезской и угандийской армий.

МООНСДРК – приняла на себя предварительную операцию по поддержанию мира в 2010 году.

На ноябрь 2021 года в Конго было размещено более 12000 военнослужащих и 1600 полицейских.

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