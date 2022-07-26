Пятеро человек застрелены, десятки ранены на протестах против ООН в Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. По меньшей мере пять человек были убиты и около 50 ранены во вторник во время протестов против ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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Насилие состоялось на второй день протестов против миротворческой миссии МООНСДРК (миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго) за неспособность защитить гражданское население в регионе, омраченном десятилетиями насилия со стороны ополченцев.
"По меньшей мере 5 убитых, около 50 раненых в Гоме", - сообщил официальный представитель правительства Патрик Муйя.
Сотни демонстрантов атаковали и ограбили состав МООНСДРК в Гоме в понедельник, требуя, чтобы миссия покинула страну, и во вторник протесты снова вспыхнули.
Репортер Reuters на месте происшествия сообщил, что миротворцы применили слезоточивый газ и боевые пули преимущественно по мирной толпе, в результате чего двое погибли и по меньшей мере двое были ранены.
Добавим
Возобновившиеся столкновения между местными войсками и повстанческой группировкой "М23" на востоке Конго привели к перемещению тысяч людей. Атаки боевиков, связанных с "Исламским государством", также продолжаются, несмотря на годовое чрезвычайное положение и совместные операции против них конголезской и угандийской армий.
МООНСДРК – приняла на себя предварительную операцию по поддержанию мира в 2010 году.
На ноябрь 2021 года в Конго было размещено более 12000 военнослужащих и 1600 полицейских.