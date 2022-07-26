П'ятеро людей застрелено, десятки поранено на протестах проти ООН в Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Щонайменше п'ятьох людей було вбито і близько 50 поранено у вівторок під час протестів проти ООН у місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Насильство відбулося на другий день протестів проти миротворчої місії МООНСДРК (Місія Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго) за нездатність захистити громадянське населення у регіоні, затьмареному десятиліттями насильства з боку ополченців.
"Щонайменше 5 убитих, близько 50 поранених у Гомі", - повідомив офіційний представник уряду Патрік Муйя.
Сотні демонстрантів атакували та пограбували склад МООНСДРК у Гомі у понеділок, вимагаючи, щоб місія залишила країну, і у вівторок протести знову спалахнули.
Репортер Reuters на місці події повідомив, що миротворці застосували сльозогінний газ і бойові кулі переважно по мирному натовпу, внаслідок чого двоє загинули і щонайменше двоє були поранені.
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Зіткнення, що відновилися, між місцевими військами і повстанським угрупуванням "М23" на сході Конго призвели до переміщення тисяч людей. Атаки бойовиків, пов'язаних з "Ісламською державою", також продовжуються, незважаючи на річний надзвичайний стан та спільні операції проти них конголезької та угандійської армій.
МООНСДРК - прийняла на себе попередню операцію з підтримки миру у 2010 році.
Станом на листопад 2021 року в Конго було розміщено понад 12000 військовослужбовців та 1600 поліцейських.