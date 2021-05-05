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Пять человек погибли при атаке на детский сад в Бразилии

Пять человек погибли при атаке на детский сад в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 16325 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. 18-летний подросток с мачете ворвался в детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис на юге страны и убил трех детей и еще двух сотрудниц. Трагедия произошла во вторник, 4 мая, передает УНН со ссылкой на DW и местные СМИ.

Что известно

Согласно данным местных СМИ, погибшим детям не исполнилось и двух лет. Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что другие сотрудницы успели замкнуться с детьми в пеленальной комнате.

После нападения злоумышленник нанес себе тяжелые ранения, вероятно, пытаясь покончить с собой. Его нейтрализовали местные жители, оказавшиеся поблизости, после чего нападающего доставили в больницу. Пока неизвестно, были ли у подростка проблемы с психикой и какими были мотивы его действий. Полиция обыскивает дом нападающего.

Детали

Глава муниципалитета Масиел Шнайдер, комментируя событие, расплакался в прямом эфире: “Это трагический день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок”.

Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.

Напомним

16-летний юноша подозревается в убийстве собственных родителей и 8-летнего брата в Киеве.

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