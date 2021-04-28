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Юнаку з Києва вже обирають запобіжний захід через вбивство батьків і 8-річного брата

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дарницький районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу 16-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві власних батьків та 8-річного брата в Києві. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Деталі

Так, Максимець підтвердила, що суд розпочав обрання запобіжного заходу підозрюваному.

"Прокурор проситиме про тримання під вартою. У межах розслідування буде також призначено психолого-психіатричну експертизу з метою встановлення психічного стану юнака", - повідомила вона.

Що було раніше

27 квітня стало відомо, що у Києві 16-річний юнак зарізав під час сварки власних батьків та 8-річного брата. Після скоєного хлопець ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.

28 квітня 16-річному юнаку повідомили про підозру у злочині.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.

Українські Національні Новини

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