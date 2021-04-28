Юноше из Киева уже избирают меру пресечения из-за убийства родителей и 8-летнего брата
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Дарницкий районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения 16-летнему юноше, которого подозревают в убийстве собственных родителей и 8-летнего брата в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Детали
Так, Максимец подтвердила, что суд начал избрание меры пресечения подозреваемому.
"Прокурор будет просить о содержании под стражей. В рамках расследования будет также назначен психолого-психиатрическую экспертизу с целью установления психического состояния юноши", - сообщила она.
Что было ранее
27 апреля стало известно, что в Киеве 16-летний юноша зарезал во время ссоры своих родителей и 8-летнего брата. После совершенного парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он обратился в бегство.
28 апреля 16-летнему юноше сообщили о подозрении в преступлении.
Дополнение
По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждые 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.