П'ятеро людей загинули при атаці на дитячий сад в Бразилії

Що відомо

Згідно з даними місцевих ЗМІ, загиблим дітям не виповнилося й двох років. Більшого числа жертв вдалося уникнути завдяки тому, що інші співробітниці встигли замкнутися з дітьми в пеленальній кімнаті.

Після нападу зловмисник завдав собі важкі поранення, імовірно, намагаючись накласти на себе руки. Його нейтралізували місцеві жителі, що опинилися поблизу, після чого нападника доставили до лікарні. Поки невідомо, чи були у підлітка проблеми з психікою і яким був мотив його дій. Поліція обшукує будинок нападника.

Деталі

Глава муніципалітету Масіел Шнайдер, коментуючи подію, розплакався в прямому ефірі: "Це найтрагічніший день в нашій історії. Ми не знаємо, як потрібно себе вести. Це мій перший термін, мені 35 років і у мене самого маленька дитина".

Влада штату Санта-Катаріна, де розташовується Саудадіс, оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо

16-річний юнак підозрюється у вбивстві власних батьків та 8-річного брата в Києві.