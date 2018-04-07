Пять поединков состоятся в рамках стартового игрового дня 26 тура УПЛ

В 14:00 начнут выступления лидеры чемпионата — “Шахтер” и “Динамо”.

“Верес” — “Шахтер”. Невероятная плотность в турнирной таблице Группы 1 постоянно сказывается: третья команда имеет 38 баллов, четвертая 37, пятая и шестая — по 33. Пятыми пока идут именно жители, находясь в бинарном положении: с одной стороны, они до сих пор сохраняют шансы на “бронзу”, а с другой — рискуют не выйти в еврокубки. Оба коллектива не имеют отстраненных игроков перед очным противостоянием.

“Динамо” — “Заря”. В этом сезоне киевляне и луганчане встречались дважды, забив суммарно 13 мячей: сначала в Запорожье была фантастическая ничья 4: 4, затем в столице драматическая победа хозяев поля со счетом 3: 2. Кто знает, будет ли “голепад” и на этот раз и предпосылки налицо: в “Динамо” до сих пор большие проблемы со всей задней линией, а в “Заре” четверо отстраненных — Силас, Лунев, Опанасенко, Иури.

“Ворскла” — “Мариуполь”. Как говорится, “битва за шесть баллов”. В прошлом туре полтавчане снова не победили. Южане, показав качественный футбол с “Динамо”, все же проиграли. Приазовцы также забуксовали в последнее время — 2 поражения и 1 ничья в предыдущих трех матчах.

Добавим, что в других противостояниях в Группе вылета “Черноморец” будет принимать “Олимпик”, а “Сталь” в гостях сыграет с “Александрией”.