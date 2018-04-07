П'ять поєдинків відбудуться в рамках стартового ігрового дня 26 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні п’ятьма баталіями продовжаться виступи в Українській Прем’єр-лізі в рамках 26-го туру чемпіонату, передає УНН з посиланням на УПЛ.
О 14:00 розпочнуть виступи лідери чемпіонату — “Шахтар” і “Динамо”.
“Верес” — “Шахтар”. Неймовірна щільність у турнірній таблиці Групи 1 постійно дається взнаки: третя команда має 38 балів, четверта 37, п’ята й шоста — по 33. П’ятими наразі йдуть саме рівняни, перебуваючи в бінарному становищі: з одного боку, вони досі зберігають шанси на “бронзу”, з другого — ризикують не вийти в єврокубки. Обидва колективи не мають відсторонених гравців перед очним протистоянням.
“Динамо” — “Зоря”. Цього сезону кияни та луганці зустрічалися двічі, забивши сумарно 13 м’ячів: спочатку в Запоріжжі була фантастична нічия 4:4, відтак у столиці драматична перемога господарів поля з рахунком 3:2. Хтозна, чи буде “голепад” і цього разу, та передумови наявні: у “Динамо” досі значні проблеми з усією задньою лінією, а в “Зорі” четверо відсторонених — Сілас, Луньов, Опанасенко, Іурі.
“Ворскла” — “Маріуполь”. Як мовиться, “битва за шість балів”. Минулого туру полтавці знову не перемогли. Південці, показавши якісний футбол із “Динамо”, все ж програли. Приазовці також забуксували останнім часом — 2 поразки і 1 нічия в попередніх трьох матчах.
Додамо, що в інших протистояннях у Групі вильоту “Чорноморець” прийматиме “Олімпік”, а “Сталь” в гостях зіграє із “Олександрією”.