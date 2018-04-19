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Пять представлений на нардепов: стали известны фамилии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины может направить в Верховную Раду Украины представления о снятии неприкосновенности в отношении пяти народных депутатов, среди которых - Егор Соболев и Семен Семенченко. Об этом УНН сообщил источник в антикоррупционных органах.

Пять представлений на нардепов: стали известны фамилии

Собеседник агентства сообщил, что у ГПУ есть представление на Егора Соболева, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Дениса Дзензерского и Сергея Дунаева.

По информации источника, эти представления проверяет юридическое управление ГПУ, а затем они будут переданы Генпрокурору на подпись.

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Собеседник добавил, что пока не известно, когда эти представления будут направлены в парламент.

В то же время УНН пока не удалось официально подтвердить эту информацию в прокуратуре.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него на столе есть пять представлений о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил, что придет в Верховную Раду с представлениями на снятие неприкосновенности с определенных народных депутатов, которые могут быть причастны к попытке захвата государственной власти в Украине.

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